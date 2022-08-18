Eşini ve ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi öldüren koca tutuklandı - Son Dakika
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Eşini ve ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi öldüren koca tutuklandı

18.08.2022 01:08
Eşini ve ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi öldüren koca tutuklandı

Afyonkarahisar'da karısını ve ilişkisi olduğu iddia edilen şahsı öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'da karısını ve ilişkisi olduğu iddia edilen şahsı öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Sandıklı'da dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali U., dün öğle saatlerinde ilçe merkezinde eşi Sibel U., işe aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen İbrahim D.'yi (27) yan yana gördü. Duruma öfkelenen Mehmet Ali U. ile taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ali U., yanında bulunan tabanca ile ikilinin üzerine ateş açtı. Sibel U., tabancayı görünce kaçmaya başlarken, İbrahim D., ise kahvehaneye sığındı. İçeri giren Mehmet Ali U., İbrahim D.'ye kurşun yağdırdı. Bu sırada kahvehanede bulunan İbrahim D.'nin babası Adil D.'de (57) açılan ateşte yaralandı. Kahvehaneden dışarı çıkan Mehmet Ali U., karısı Sibel U.'ya da 4 el ateş açtı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansı sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Sibel U.'nun öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan İbrahim D., ile babası Adil D.'yi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim D. de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinayeti işledikten sonra kaçan Mehmet Ali U. ise Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin başarılı takibi sonrası olaydan yaklaşık yarım saat sonra metruk bir binada suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün mahkemede hakim karşısına çıkan katil zanlısının tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı. - AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar'da bir şahıs, eşi ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü! Adliye girişinde 'Namus için yaptım' dedi Afyonkarahisar'da bir şahıs, eşi ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü! Adliye girişinde 'Namus için yaptım' dedi Eşi ve ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi öldürüp, ardından 'namus için' dedi Eşi ve ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi öldürüp, ardından 'namus için' dedi
Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, Sandıklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini ve ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi öldüren koca tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşini ve ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi öldüren koca tutuklandı - Son Dakika
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