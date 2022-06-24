"Bugünde gerçekleştirilen tatbikatla ekiplerimizin beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Enkaz alanında, intikal, konuşlanma ve GPRS kullanımı, telsiz haberleşmesi ve tahkimat çalışmaları yürütüyoruz. Ekiplerimizin birlikte çalışma kabiliyetlerini değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA

Karahisar, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da 'Kentsel Arama ve Kurtarma Ekipleri Tahkimat Uygulamaları Tatbikatı' - Son Dakika

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