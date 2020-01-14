Afyonkarahisar'da KOBİ yöneticilerine TSE bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da KOBİ yöneticilerine TSE bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da KOBİ yöneticilerine TSE bilgilendirmesi yapıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Türk Standartları Enstitüsü işbirliğinde KOBİ sahipleri için bilgilendirme semineri düzenlendi.

Afyonkarahisar'da KOBİ yöneticilerine TSE bilgilendirmesi yapıldı, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Türk Standartları Enstitüsü işbirliğinde KOBİ sahipleri için bilgilendirme semineri düzenlendi.

TSO hizmet binasında gerçekleştirilen bilgilendirme seminerinin açılışında konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şükrü Köse, 2018 yılından bu yana ATSO KOBİ Akademisi'nin hazırladığı eğitim ve seminerlerle üyelerin bilgilerinin pekişmesini sağladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Eğitim ve seminerlerimize gösterdiğiniz ilgi, bizi daha geniş katılımlı toplantılar yapma konusunda teşvik etti. 2020 yılında da ATSO KOBİ Akademisi etkinlik takvimini hazırlayacağız, etkinlik duyurularımızı sizlerle paylaşacağız. Günümüzde bilgiye erişmek kolaylaşsa da doğru ve yararlı bilgiye ulaşmak zordur. Herhangi bir internet arama motorunda karşılaşacağınız bilgi, doğru bilgi olmayabilir. Bizim eğitimlerimizin bir özelliği de konusunda uzman kişilerin hem mevzuatı, hem kendi tecrübelerini sizinle paylaşmasıdır. Eğitimlerimizin doğrudan ya da dolaylı, olumlu sonuçlarının alındığını da görüyoruz. Üyelerimizin firmalarının gelişmesini görmek, bizi ziyadesiyle mutlu ediyor."

TSE Konya Bölge Koordinatörü Mehmet Yıldırım da yaptığı sunumda TSE Belgeleri hakkında merak edilen konular hakkında bilgi verdi.

Seminer katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:24 Kaynak: AA
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