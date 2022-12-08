Afyonkarahisar'da korkunç kaza! 2 kişi lastik değiştirirken kendilerine çarpan tırın altında ezildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da korkunç kaza! 2 kişi lastik değiştirirken kendilerine çarpan tırın altında ezildi

08.12.2022 10:10

Afyonkarahisar'da yaşanan olayda gece yarısı lastiği patlayan tırdaki 2 kişi lastik değiştirmeye başladı. O esnada yoldan geçen başka bir tır şahıslara çarptı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken şoför gözaltına alındı.

Afyonkarahisar- Sivrihisar kara yolunda, Emirdağ ilçesi istikametinden Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi istikametine seyir eden Vural Adar yönetimindeki maden suyu yüklü tırın lastiği patladı. Bölgeye en yakın lastikçiyi arayarak yardım isteyen tır sürücüsü lastikçinin gelmesi ile birlikte tırın lastiğini değiştirmeye başladı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Bu esnada aynı istikamette seyreden M.Ç. yönetimindeki tırın lastikçi Bayram Yaşlı ve sürücü Vural Adar'ın bulunduğu tarafa yandan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü Vural Adar ile lastik tamircisi Bayram Yaşlı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da gece yarısı feci kaza: Lastik tamiri sırasında 2 kişi hayatını kaybetti

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Tıra yandan çarpan diğer tır sürücüsü M.Ç. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden 2 kişi Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da gece yarısı feci kaza: Lastik tamiri sırasında 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Sivrihisar, Eskişehir, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da korkunç kaza! 2 kişi lastik değiştirirken kendilerine çarpan tırın altında ezildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da korkunç kaza! 2 kişi lastik değiştirirken kendilerine çarpan tırın altında ezildi - Son Dakika
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