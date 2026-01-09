Afyonkarahisar\'da Öğrencilere Trafik ve İnternet Eğitimi

Afyonkarahisar'da polis tarafından lise öğrencilerine yönelik meslek tanıtımı yapılıp güvenli internet ve trafik eğitimi verildi.

Eğitim çalışmasının kent merkezindeki Osmangazi Anadolu Lisesinde yapıldığı belirtildi. Polis ekipleri öğrencileri mesleklerini tanıtıp, '112 Acil Müdahale Hattının Etkin Kullanımı, Trafik Kuralları, Güvenli İnternet Kullanımı ve Siber Zorbalık ile KADES Uygulamasının Kullanımı' gibi konularda eğitim vererek bilinçlendirme çalışması yaptı. - AFYONKARAHİSAR