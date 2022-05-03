Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i öldü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i öldü

03.05.2022 23:17
Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i öldü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

M.T. (38) idaresindeki 03 DT 404 plakalı otomobil, Haydarlı beldesi Değirmen mevkisinde yürüyüş yapan Ümit Güner (53), İbrahim Uslu (62) ve Mehmet Över'e (59) çarptı. Kazada 3 yaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dinar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan emekli Astsubay Ümit Güner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.T'nin 1,37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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İbrahim Uslu, Ümit Güner, Karahisar, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i öldü - Son Dakika


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