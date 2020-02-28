Afyonkarahisar'da Regaip Kandili huşu içerisinde idrak edildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Regaip Kandili huşu içerisinde idrak edildi

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Regaip Kandili nedeniyle binlerce vatandaş ibadet etmek için camilere akın etti.

Afyonkarahisar'da Regaip Kandili huşu içerisinde idrak edildi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Regaip Kandili nedeniyle binlerce vatandaş ibadet etmek için camilere akın etti.


Şuhut İlçe Müftülüğü 'nün tertip ettiği Regaip Kandili programı Şuhut Merkez Büyük Camide yatsı namazının ardından idrak edildi. Şuhut İlçe Müftüsü İsa Ada, ilçe merkez din görevlileri ve Şuhut İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Regaip Kandili İlçe Müftüsü İsa Ada'nın duası ile son bulurken Şuhutlu binlerce vatandaş ise İlçe Merkez Büyük Cami'de ibadet ederek Regaip Kandil'ini idrak etti.


Regaip Kandil'inin bitmesinin ardından Şuhut Belediyesi tarafından vatandaşlara lokum, çikolata ve kitap ikramında bulunuldu. Şuhut İlçe Müftüsü İsa Ada, Regaip Kandili ile ilgili açıklamalarında, "Regaip Allah'a ibadet etmeye istekli olmak rağbet etmek, Allah'a yönelmek anlamına geliyor. Biz de Şuhut İlçe Müftülüğü olarak Şuhut halkı olarak yatsı namazını idrak ettik. Yatsı namazından önce vaaz ettik. Yatsı namazından sonra İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz ile beraber bir program icra ettik. Son derece coşkulu bir atmosfer içerisinde geceyi idrak etmeye çalıştık.


Şuhut Merkez Büyük Cami İmam Hatip'i Mustafa Akkaya da konu ile ilgili açıklamalarında, "Günümüz öncelikle hayırlı ve mübarek olsun inşallah. Bugün Regaip Kandilimizi kutladık. Bize bugün katılan yeni öğrencilerimiz İmam Hatip Lisesinden kendi yurdumuzdaki hafızlarımız oldu. Dolu dolu hafızlarımızla beraber Regaib'i Allah'a yönelerek ona rağbet ederek değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Bütün İslam Aleminin de Regaip Kandilinin mübarek olmasını etrafımızda devam eden savaşların bir an önce son bulmasını Mehmetçiğimize, polisimize, MİT mensuplarımıza, bordo berelilerimize daha sayamadığımız diğer kolluk güçlerimize de Allah'tan muvaffakıyetler diliyorum" dedi.


İmam Hatip Öğrencisi Mehmet Rıza ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Bugün İmam Hatip Lisesi öğrencisi olarak koro halinde ilahi okuduk. Kur'an tilaveti yaptık. Başka şeylerde yaptık. Yine böyle zamanlarda böyle güzel programları düzenliyoruz. Düzenlemeye her zamanda devam edeceğiz. Regaip Kandilimiz mübarek olsun. Günümüz hayırlı olsun. Kutlu olsun. İmam Hatipli olmak bir şereftir güzel bir şeydir yani. Ben hafızım ileride böyle güzel programlara devam edeceğim" dedi.


Cami cemaatinden Fatih Sayar konuyla ilgili açıklamalarında, "Camimizde Regaip Kandili kutlamalarına katıldık. Kur'an Kursundan gelen öğrencilerimizi dinledik gurur duyduk. Regaip Kandiliniz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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