Afyonkarahisar'da para çekmek için ATM'ye giden şahsın kaldırıma bıraktığı bavul paniğe neden oldu

Şuhut ilçe merkezinde, ismi açıklanmayan bir şahıs yolculuk öncesi para çekmek için ATM'ye gitti. Şahıs bu sırada yanında bulunan bavulu kaldırıma bıraktı. Kaldırımda sahipsiz bir bavul olduğunu gören ve olaydan şüphelenen vatandaşlar ise durumu polise bildirdi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önleme alarak vatandaşların bavula yaklaşmasına izin vermedi. Birkaç dakika sonra sahibi bavulun başına gelince ise herkes rahat bir nefes aldı.

BAVULU İNCELEYİP TESLİM ETTİLER

Şahıs ATM'ye gittiğini, bavulu da o yüzden kaldırıma bıraktığını söyleyerek, içerisinde kişisel eşyalarının olduğunu belirtti. Polis kısa bir incelemenin ardından bavulu sahibine teslim etti.