Afyonkarahisar\'da Silah Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kentte huzur ve asayiş denetimi yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet şarjör ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan 2 şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR