Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Sokak Hayvanları İçin Yiyecek Bırakıldı

Afyonkarahisar'da Sokak Hayvanları İçin Yiyecek Bırakıldı

2 saat önce

Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (AFHAYKO) üyeleri kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

Afyonkarahisar'da Sokak Hayvanları İçin Yiyecek Bırakıldı, System.String[]
Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (AFHAYKO) üyeleri kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

Kent merkezindeki Gazlıgöl Caddesi, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve İkinci Küçük Sanayi bölgelerin de yaşayan sokak hayvanları için dernek üyeleri tarafından belirlenen noktalara yiyecek bırakıldı.

Dernek Başkanı Ramazan Keskin, burada yaptığı açıklamada, kentte son bir aydır kar yağışı ve soğuk havaların etkili olduğunu belirterek, sokak hayvanlarının yiyecek bulmada problem yaşamaya başladığını söyledi.

Kış ayları boyunca dernek üyelerinin sokak hayvanlarının beslenmesi için çeşitli faaliyet yürüteceğini aktaran Keskin, "Yoğun kış şartları, beslenme noktasında sokak hayvanları için büyük sorun oluşturuyor. Dernek üyelerimiz, kendi aralarında organize olarak bir takım çalışmalar yapıyor. Ancak bu çalışmaların Afyonkarahisar'ın her mahallesinde yapılması daha önemli. Söz konusu çalışmalara halkımızdan destek verilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:47 Kaynak: AA

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