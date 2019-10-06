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Afyonkarahisar'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi

30 dakika önce

Afyonkarahisar'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Afyonkarahisar'da

Afyonkarahisar'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Karayolları Parkı'ndaki etkinlikte, gençler, kurulan stantlarda zeka oyunları, dart, bocce ve halat çekme gibi oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Ahmet Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Türkiye'deki 81 ilde eş zamanlı olarak uygulandığını söyledi.

Amaçlarının gençlerde farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren Ertürk, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında bugün Afyonkarahisarlı gençlerimizle sosyal medyadan sosyal meydanlardayız. Gençlik Merkezi'mizdeki bir çok faaliyetimizin standlarını kurduk. Gençlerimizden bazıları burada ebru yapıyor. Bazıları da dart, bocce, zeka oyunları oynuyor. Biz gençlerimizin sosyal medya bağımlılığından uzak kalmasını tavsiye ederek sosyal meydanlara inmelerini istiyoruz."

Türkiye, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:40 Kaynak: AA
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