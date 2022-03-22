Afyonkarahisar'da "Suyun Mevsimleri" belgeseli çekildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla "Suyun Mevsimleri" belgeseli hazırlandı.

Videoyu hazırlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz, AA muhabirine, suyun farklı mevsimlerde Afyonkarahisar'da farklı coğrafyalarda ve alanlardaki akışını, güzelliğini yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Bahardan sonra yaz, sonbahar ve kışın bir yıl boyunca çektikleri farklı su ortamlarındaki görüntüleri bir araya getirdiklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Projenin ismini de Suyun Mevsimleri verdik. Aynı farklı mevsimlerde olduğu gibi aslında insanın yaşantısında olduğu gibi suyun da farklı mevsimlerde farklı özellikleri var. Kışın kar yağdığında ya da baharda özellikle daha coşkun bir akışını görüyoruz. Suların toplandığı ya da akışının olduğu farklı yerlerde de çekimler yapmaya çalıştık. Suya her geçen gün daha çok ihtiyacımız var."