Afyonkarahisar'da Taksi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'da Taksi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar\'da Taksi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
03.02.2026 09:59
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir taksi şarampole devrildi, sürücüsü Abuzer Karamoçu öldü.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen ve hurdaya dönen ticari taksinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Işıklar beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abuzer Karamoçu yönetimindeki 03 T 1004 plakalı ticari taksi sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hurdaya dönen otomobilde Karamoçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Taksi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Taksi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
