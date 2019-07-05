Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı: 14 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı: 14 yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı: 14 yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Yusuf A. (55) idaresindeki 42 AZU 58 plakalı tır ile Mahmut Çiftçi'nin kullandığı tarım işçilerini taşıyan 46 P 9085 plakalı minibüs, Çobanlar kavşağında çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü ile araçtaki 13 işçi yaralandı.
Ambulanslarla Bolvadin ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü Yusuf A. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:56 Kaynak: AA
Afyon, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



134 yıllık aile mesleğinin son temsilcisi! El yapımı bıçakları 350 liradan başlayan fiyatlarla satıyor Amsterdam'ın ünlü sokağında genelevlerin kapatılması gündemde! Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi Dolar 5,60 seviyesinden işlem görüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 11:12:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı: 14 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]