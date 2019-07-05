Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı: 14 yaralı
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:56 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Bolvadin
ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Yusuf A. (55) idaresindeki 42 AZU 58 plakalı tır ile Mahmut Çiftçi
'nin kullandığı tarım işçilerini taşıyan 46 P 9085 plakalı minibüs, Çobanlar
kavşağında çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü ile araçtaki 13 işçi yaralandı.
Ambulanslarla Bolvadin ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü Yusuf A. gözaltına alındı.
134 yıllık aile mesleğinin son temsilcisi! El yapımı bıçakları 350 liradan başlayan fiyatlarla satıyor
Amsterdam'ın ünlü sokağında genelevlerin kapatılması gündemde!
Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi
Dolar 5,60 seviyesinden işlem görüyor