Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gözaltına alınan zanlı Murat K'nin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Beyyazı beldesi Örnek Mahallesi'ndeki parkta oturan Kerem Arslan (18) ile Murat K. (19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşanmış, çıkan kavganın ardından Murat K, üzerindeki bıçakla Arslan'ı sırtından yaralamıştı. Özel bir araçla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine, zanlı Murat K, kısa sürede gözaltına alınmıştı.

Öte yandan bıçaklanan Kerem Arslan'ın, olayın ardından parktan ayrılması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, Arslan'ın parktan ayrılırken iki kez düşmesi ve yanına gelen bir araçla götürülmesi yer alıyordu.