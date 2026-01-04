Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Çobanlar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.P., yönetimindeki 27 YU 355 plaka tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta M.T., idaresindeki 03 AFK 776 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan S.T., İ.T., İ.Y.T., N.E.T. ve S.T. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası karayolunda trafik bir süre tek şeritten verildi. Yoldaki trafik araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR