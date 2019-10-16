Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da turist otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı (3)
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da turist otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı (3)

Afyonkarahisar'da turist otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı (3)

1 saat önce

ÖLEN TURİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada yaşamını yitiren kişinin kimliği belli oldu.

Afyonkarahisar'da turist otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı (3), System.String[]

ÖLEN TURİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada yaşamını yitiren kişinin kimliği belli oldu. Devrilen otobüsün altında kalan Azalan Bin Mıswan adlı erkek turistin sıkıştığı yerde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Azalan Bin Miswan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Dinar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazada yaralanan 4'ü ağır 30 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.


Afyon, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:05 Kaynak: DHA
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