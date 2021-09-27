Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri, çorba ve lokumla karşılandı - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) kampüsü, İslami İlimler Fakültesi ve Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesinde eğitim gören öğrencileri 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ders gününde karşıladı.

Öğrencileri, Zeybek, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ve öğretim görevlileri Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü girişinde karşıladı.

Zeybek, ikametini şehre taşıyan kale kartlı öğrencilerin pek çok uygulamadan indirimli şekilde yararlanacağını kaydetti.

Yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar dileyen Zeybek, Afyonkarahisar Belediyesi olarak her zaman üniversite gençliğinin yanlarında olacaklarını belirtti.

Pandemi döneminde ilk ders zili çalmadan "ilk lokum bizden" kampanyası başlattıklarını ifade eden Zeybek, şöyle devam etti:

"Bu nedenle öğrencileri Afyonkarahisar'ın meşhur lokumu ve çorba ikramı ile karşılıyoruz. Kadim şehir Afyonkarahisar'ın güzelliklerini, sosyal bir kent olduğunu, aynı zamanda termalin, mermerin, lezzetin, sporun ve tarih turizminin kenti olduğunu söylüyoruz. Kale kart uygulaması ses getirdi, esnaf da bu uygulamaya dahil olmak istiyor. Uygulamayı daha da genişletilmiş hali ile kale kart uygulamasını şehirde yaygınlaştıracağız. Her zaman üniversiteye destek sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Şu anda 40 bine yakın öğrenciyi şehirde misafir ediyoruz. Onlar için elimizden geleni yapacağız."

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da eğitimin ilk gününde belediyenin jest yaptığını dile getirdi.

Karakaş, "Belediye Başkanı Zeybek, kale kart uygulaması başlatarak ikametini Afyonkarahisar'a taşıyan öğrencilere indirim sağlayan bir sistem hayata geçirdi. Desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.