Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre operasyon kent merkezinde gerçekleştirildi. Torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan Y.E.K., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
