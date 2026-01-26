Afyonkarahisar\'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'da elektrik üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası söndürülürken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Olay, sabah saatlerinde Emirdağ ilçesine bağlı Davulga beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plastik yakıtı kullanılarak elektrik üretimi yapılan Borbes isimli elektrik üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına önce fabrika çalışanları müdahale ederken ardından itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin ve dumanların kilometrelerce uzaktan göründüğü yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ederken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR