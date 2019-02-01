Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, ilçedeki imar sorunlarını çözmek adına vatandaşlardan talep topladıklarını belirtti.

Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa, System.String[]
Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, ilçedeki imar sorunlarını çözmek adına vatandaşlardan talep topladıklarını belirtti.

İlçede iki defa imar revizyonu yapıldığını aktaran Taylan, yaptığı açıklamada, "Girişimlerimiz sonucunda, Dazkırı'nın 100 yıllık imar planını tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın Dazkırı'nın imar planıyla ilgili düşünceleri varsa eğer 25 Şubat'a kadar belediyemizin Fen İşleri Müdürülüğüne iletmesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Dinar'da vefat eden doktor için hastanede tören düzenlendi

Dinar Devlet Hastanesi'nde 20 yıldır Diş Hekimliği yapan 44 yaşındaki Emin Kaya Cengiz, yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Cengiz için hastane bahçesinde tören düzenlenerek, çalışma arkadaşlarından helallik istendi.

Dinar İlçe Müftüsü Şahin Yaşar tarafından Ulu Camide öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Cengiz'in cenazesi toprağa verilmek üzere Isparta'ya gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:54 Kaynak: AA

İsmail Taylan, Dazkırı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık Marketler İçin Harekete Geçti! Ürünler Tek Tek İncelenecek Araç Sahipleri Dikkat! Muayene Randevusu Alırken Dolandırıldılar

İnternetten Araç Teybi Siparişi Veren Vatandaş, Kutuyu Açınca Şoke Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 16:59:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]