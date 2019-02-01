Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa
1 saat önce
Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, ilçedeki imar sorunlarını çözmek adına vatandaşlardan talep topladıklarını belirtti.
Dazkırı
Belediye Başkanı İsmail Taylan
, ilçedeki imar sorunlarını çözmek adına vatandaşlardan talep topladıklarını belirtti.
İlçede iki defa imar revizyonu yapıldığını aktaran Taylan, yaptığı açıklamada, "Girişimlerimiz sonucunda, Dazkırı'nın 100 yıllık imar planını tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın Dazkırı'nın imar planıyla ilgili düşünceleri varsa eğer 25 Şubat'a kadar belediyemizin Fen İşleri Müdürülüğüne iletmesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
- Dinar
'da vefat eden doktor için hastanede tören düzenlendi Dinar Devlet Hastanesi
'nde 20 yıldır Diş Hekimliği yapan 44 yaşındaki Emin Kaya
Cengiz, yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
Cengiz için hastane bahçesinde tören düzenlenerek, çalışma arkadaşlarından helallik istendi.
Dinar İlçe Müftüsü Şahin Yaşar tarafından Ulu Camide öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Cengiz'in cenazesi toprağa verilmek üzere Isparta
'ya gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:54 Kaynak: AA
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