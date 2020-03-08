Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz Dinar'da muhtarlarla toplantı yaptı.

Dinar MYO konferans salonundaki, toplantıya ilçedeki mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Vali Tutulmaz, programda yaptığı konuşmada, köylerde bulunan eski metruk evlerinde yıkılması gerektiğini söyledi.

Köylerden şehirlere göçün artmasıyla birlikte metruk binalar çoğaldığını dile getiren Tutulmaz, "Muhtarlarımızdan bu binaların yıkılmasıyla alakalı çalışma başlatmalarını rica ediyoruz. Çöp toplama hizmetlerinde ise çok güzel noktadayız. Dinar'a toplama merkezi yapılıyor. Bölgenin çöpleri burada toplanıp Afyonkarahisar merkeze getirilecek." dedi.

Toplantıya, Vali Tutulmaz'ın yanı sıra, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, Tatarlı Belediye Başkanı Şuayyup Çiçek, Haydarlı Belediye Başkanı Duygu Peker, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, meclis üyeleri, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

- Başmakçı'da okullar arası bilgi yarışması yapıldı

Başmakçı Kaymakamı Halil Yazıcı, ilçedeki ortaokullar arasında yapılan bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

İlçedeki Atatürk Ortaokulu'ndaki ödül töreninde konuşan Yazıcı,"Ben birinci olan okulumuzu ve yarışmaya katılan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bilgi yarışmaları okullarımıza ve öğrencilerimize katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.