Afyonkarahisar'dan kısa kısa

İscehisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla şiir dinletisi programı düzenlendi.

Dinleti, İscehisar Belediyesi ile Afyonkarahisar Yazarlar ve Şairler Derneği'nin (AFYAŞAD) işbirliğinde ilçedeki düğün salonunda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Şahin, programda yaptığı konuşmada, Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir dinletisine katılan AFŞAYAD'ın şair ve yazarlarına teşekkür etti.

Sandıklı'da KKKA hastalığı eğitimi verildi

Sandıklı'da okullarda ve müftülük personeline Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgi verildi.

İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eğitimlerde, kenenin KKKA'nın başlıca taşıyıcısı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Dr. Yavuz Çoban ile Dr. Ali Gümüş tarafından verilen eğitimlerin devam edeceği bildirildi.