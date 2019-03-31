Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

2 saat önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Nihat Sarı kazandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Nihat Sarı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Nihat Sarı 7 bin 728, İYİ Parti adayı Saffet Acar 7 bin 65, Saadet Partisi adayı Yaşar Karakaya 124 oy aldı.

Sarı'nın öz geçmişi

Nihat Sarı, 1966 tarihinde Dinar ilçesinde doğdu.

İnşaat mühendisi olan Sarı'nın, kendisine ait mühendislik şirketi bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:40 Kaynak: AA

Nihat Sarı, AK Parti, Afyon, Dinar, Güncel
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