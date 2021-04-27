Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerinden "Velense" tescillendi - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesi, coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunduğu "Çullama Köfte"nin ardından yöresel lezzetlerden "Velense"nin de tescil belgesini aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil belgesi verilen 20. ürünün velense olduğu bildirildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, velense için yaptıkları başvurunun ardından onay süreçlerinin tamamlandığını belirtti.

Velense için alınan coğrafi işaret tescil belgesinin gastronomi şehri Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını dileyen Zeybek, Afyonkarahisar'ın bugüne kadar 20 ürününün tescil edildiği, tescil sırasında bekleyen 13 ürünün daha olduğunu ifade etti.

Afyonkarahisar'ı Türkiye'ye ve dünyaya bir gastronomi şehri olarak tanıtmaya devam edeceklerini dile getiren Zeybek, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar, tarihin, mermerin, termalin ve lezzetin başkenti olan bir şehir. UNESCO tarafından gastronomi alanında dünyanın 36. ülkemizin üçüncü tescilli şehriyiz. Şehrin lezzetlerinden velensenin tescil belgesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun."