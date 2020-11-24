Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 2 asker gözaltına alındı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüşhane ve Tokat 'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.K. ile M.A'yı gözaltına aldı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen 2 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım