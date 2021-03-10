AFYONKARAHİSAR Sobadan çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Sobadan çıkan yangın korkuttu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Mustafa Sarıtaş'a ait tek katlı evde sobadan çıkan yangın korkuttu.

Yangın, saat 09.30'da Hisar Mahallesi Kızık Caddesi'nde Mustafa Sarıtaş'a ait tek katlı ahşap evde meydana geldi. Evin içerisinde bacanın yandığını fark eden ev sakinleri itfaiyeyi aradı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. OEDAŞ ekipleri tarafından elektrik bağlantısı kesilen evdeki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangında evde maddi hasar meydana geldi.