Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 29 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Karkas et
|HTS
|29,00
|29,00
|Buğday
|HMS
|1,17
|1,17
|Arpa
|HMS
|0,90
|1,11
|Çavdar
|HMS
|0,90
|0,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:11 Kaynak: AA
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