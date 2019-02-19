Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 29 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Karkas et HTS29,0029,00
Buğday HMS 1,171,17
ArpaHMS0,901,11
ÇavdarHMS0,900,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:11 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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