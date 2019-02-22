Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük



En yüksek Kemiksiz et HTS 31,00 37,00 Karkas et HTS 22,50 26,00 Buğday HMS 0,90 0,90 Arpa HMS 0,85 0,85

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 31 lira, en yüksek 37 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili