Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 31 lira, en yüksek 37 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 31 lira, en yüksek 37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|31,00
|37,00
|Karkas et
|HTS
|22,50
|26,00
|Buğday
|HMS
|0,90
|0,90
|Arpa
|HMS
|0,85
|0,85
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:18 Kaynak: AA
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