Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 34,70-35 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:52 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 34,70-35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Kemiksiz et
| HTS
| 34,70
| 35,00
| Sarı haşhaş
| HTS
| 15,50
| 15,50
| Buğday
| HTS
| 1,40
| 1,40
| Arpa
| HMS
| 1,00
| 1,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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