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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

6 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 34,70-35 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 34,70-35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et

 HTS

 34,70

 35,00
Sarı haşhaş

 HTS

 15,50

 15,50
Buğday

 HTS

 1,40

 1,40
Arpa

 HMS

 1,00

 1,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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