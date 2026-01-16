Ağaç Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Ağaç Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti

Ağaç Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti
16.01.2026 10:00
Bartın'da kesim yapan Hakkı Ünal, devrilen ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde ormanda kestiği ağacın altında kalan Hakkı Ünal (65), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Hoca köyünde meydana geldi. Köyden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormana kesime giden Hakkı Ünal'ın testere ile kestiği ağaç üzerine devrildi. Ailesi Ünal'a ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Ünal'ı, bir ağacın altında hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde, Hakkı Ünal'ın öldüğü tespit edildi. Hakkı Ünal'ın cesedi, otopsisi için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hakkı Ünal, Bartın, Güncel

