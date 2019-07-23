Son Dakika Haberleri: Ağaca bağlı terk edilmiş eşek kurtarıldı
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Ağaca bağlı terk edilmiş eşek kurtarıldı

18 dakika önce

KONYA'da, bakımsız ve bitkin haldeki eşek, ağaca bağlı terk edilmiş halde bulundu.

Ağaca bağlı terk edilmiş eşek kurtarıldı, System.String[]
KONYA'da, bakımsız ve bitkin haldeki eşek, ağaca bağlı terk edilmiş halde bulundu. Eşek, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Akören ilçesindeki köylüler arazide ağaca bağlı, bakımsız ve bitkin haldeki eşeği fark etti. Köylüler yanına gittikleri eşeğin terk edildiğini anlayınca Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine haber verdi. Ekipler, bağlı olan eşeği kurtarıp, kamyonetle Akören Çiftçi Malları Koruma Birliği'ne götürüp teslim etti.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Akören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:14 Kaynak: DHA
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