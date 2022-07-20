Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır' (4) - Son Dakika
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Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır' (4)

20.07.2022 16:51
Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır' (4)

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİMersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının kök kısmının matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri sıvı enjekte edilip kurutulmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler...

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının kök kısmının matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri sıvı enjekte edilip kurutulmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek ile Toroslar CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır'ın nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle salıverilmesi kararına itiraz etti. Belediye çalışanı Yusuf Soyak'ın serbest kalmasına itiraz etmeyen savcılık, Gökçek ile Çakır'ın tutuklanmasını talep etti.


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Kaynak: DHA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Oğuzhan Çakır, Özgecan Aslan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır' (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır' (4) - Son Dakika
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