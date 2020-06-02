Ağaçta mahsur kalan kediyi vatandaş kurtardı - Son Dakika

Ağaçta mahsur kalan kediyi vatandaş kurtardı

Samsun'da ağaçta uzun süre mahsur kalan kediyi ağaca çıkan bir vatandaş kurtardı.

Samsun'da ağaçta uzun süre mahsur kalan kediyi ağaca çıkan bir vatandaş kurtardı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Toraman Sokak'taki apartmanın bahçesinde bulunan bir çam ağacında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki çam ağacının tepesine çıkan bir kedi, uzun süre oradan inemedi. Çıkarttığı seslerden kedinin ağaçtan inemediğini fark eden mahalle sakinleri, kendi imkanları ile kediyi ağaçtan indirmeye çalıştı.

Davut isimli bir mahalle sakini çam ağacının tepesine çıkarak kediyi oradan kurtarmaya çalıştı. Kediyi tutmaya çalışan vatandaş, 10 dakikalık çabanın ardından ağaçtan inemeyen kediyi ensesinden tutarak, aşağı indirdi.

Vatandaşlar, kediyi ağaçtan kurtaran kişi alkışlarla tebrik etti. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı

"New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi

Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi

Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı

Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki

Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti

ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım

Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı

Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?

ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle

Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti

Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil