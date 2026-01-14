Ağbaba: Kamu Bankalarının Reklam Harcamaları Yandaş Medyaya - Son Dakika
14.01.2026 16:12
TBMM'de yapılan görüşmelerde Veli Ağbaba, kamu bankalarının reklamlarının yandaş medyaya yönlendirildiğini savundu.

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu" görüşmeleri başladı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ziraat Bankası ve VakıfBank başta olmak üzere kamu bankalarının reklam harcamalarının belirli medya kuruluşlarına yönlendirildiğini belirterek, "Milli kurumlar sadece yandaş medyaya reklam veriyorlar. Türkiye'nin en çok okunan gazetelerine, izlenen televizyonlarına reklam vermek yasak. Ziraat Bankası, Vakıfbank bunlar bizim cebimizden bize küfredenlere para veriyor, fonluyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ile Türkiye Varlık Fonunun 2024 yılı mali tabloları ve faaliyetlerine ilişkin denetim raporları görüşmeleri başladı. Komisyona fon yönetiminden üst düzey yetkililer bilgi aktaracak.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, görüşmeler başlamadan önce yaptığı konuşmada, sanal kumara tepki gösterdi. Ağbaba, "Memleketi kumarhaneye çevirdiler. 'Milli ve muhafazakarız' diyorlar ya tombalaya, milli piyangoya 'günah' diyenler şimdi devlet eliyle memleketi kumarhaneye çevirdiler. Dünyanın en çok devlet eliyle kumar oynatan ülkesi Türkiye. Bunların dini, imanı dolar" dedi.

Takvim, Akit gazetelerinden örnek gösteren Ağbaba, gazeteler arası reklam verilmesinde ayrımcılık yapıldığını belirterek, "10 Kasım'da bir tane haber yok ama paraya gelince reklam alıyor. Milli kurumlar sadece yandaş medyaya reklam veriyorlar. Türkiye'nin en çok okunan gazetelerine, izlenen televizyonlarına reklam vermek yasak. Ziraat Bankası, Vakıfbank bunlar bizim cebimizden bize küfredenlere para veriyor, fonluyor" dedi.

Yönetim kurulu üyelerinin maaşlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Ağbaba, "Yönetim kurullarında eski milletvekilleri var. Turkcell'in yönetim kurulunda Ayşe Nur Bahçekapılı var. Bu işleri çok iyi bilir. Telekom'un yönetiminde İskender Pala var. Eti Maden'de Akın Gürlek var" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
