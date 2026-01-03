Ağır Yanık Geçiren Bebeğin Sevkine Helikopter Ambulansla Yapıldı - Son Dakika
Ağır Yanık Geçiren Bebeğin Sevkine Helikopter Ambulansla Yapıldı

Ağır Yanık Geçiren Bebeğin Sevkine Helikopter Ambulansla Yapıldı
03.01.2026 17:18
Şemdinli'de sıcak su yanığı yaşayan 9 aylık bebek, Van'a helikopterle sevk edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sıcak su yanığı nedeniyle vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yanıklar oluşan 9 aylık bebek, helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.

Şemdinli Devlet Hastanesine başvuran ve göğüs, kol ile bacaklarında yaklaşık yüzde 40 oranında yanık tespit edilen 9 aylık bebeğin, ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla sevkine karar verildi. Bebek, helikopter ambulansla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Zamana karşı yürütülen sevk sürecinde helikopter ambulans ekiplerinin koordinasyon içinde görev yaptığı ve naklin sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

