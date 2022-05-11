Ağlı'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika
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Ağlı'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

11.05.2022 16:22
Ağlı'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Türk Kızılay Kastamonu Kan Bağış Merkezi tarafından Ağlı'da düzenlenen kan bağışı kampanyasında 26 ünite kan toplandı.

Türk Kızılay Kastamonu Kan Bağış Merkezi tarafından Ağlı'da düzenlenen kan bağışı kampanyasında 26 ünite kan toplandı.

Türk Kızılay Kastamonu Kan Bağış Merkezi tarafından Ağlı'da kan bağışı kampanyası düzenlendi. Atatürk Anıtı'nda bulunan mobil kan aracında kan vermek isteyenler kabul edildi. İlçede bir günde toplamda 26 ünite kan bağışı yapıldı.

Kan bağışı kampanyasına, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de destek verdi. - KASTAMONU

Ağlı'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Ağlı'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Ağlı'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Ağlı'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

YORUMLAR
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Kan Bağışı, Kastamonu, Türk, Ağlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağlı'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika


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