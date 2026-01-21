Ağrı\'da 110 Köy Yolu Kapatıldı

Ağrı'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 110 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte bazı bölgelerde kar kalınlığı yer yer bir metreyi aşarken, yüksek rakımlı ve merkeze uzak köylerde ulaşım tamamen durma noktasına geldi. Tipinin zaman zaman şiddetlenmesi görüş mesafesini düşürdü. Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 110 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı 115 personel, 95 iş makinesi ve 8 mobil ekip çalışma başlattı. - AĞRI