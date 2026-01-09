Ağrı\'da 5 Aranan Şüpheli Yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 5 şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin il genelinde yürüttüğü etkin çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında; kasten yaralama suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.U., kasten öldürme suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., çok sayıda suçtan aranma kaydı bulunan M.U. ve S.U. ile infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç. yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AĞRI