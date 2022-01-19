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YOLDA KALAN VATANDAŞLARIN YARDIMINA EKİPLER YETİŞTİ - Son Dakika

YOLDA KALAN VATANDAŞLARIN YARDIMINA EKİPLER YETİŞTİ

19.01.2022 18:24

AĞRI'da etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolunda minibüste mahsur kalan 6 kişi, il özel idaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

AĞRI'da etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolunda minibüste mahsur kalan 6 kişi, il özel idaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağrı'da iki gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeni ile il genelinde 374 köy yolu ulaşıma kapandı. Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmasını sürdürürken, kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Hanoba köyüne yolcu taşıyan minibüsünün mahsur kaldığı bilgisi alındı. Minibüs şoförü Mehmet Koçyiğit, 6 yolcusuyla mahsur kaldığını belirterek, ekiplerden yardım istedi. Dönerdere ve Hanoba köyü arasında mahsur kalan minibüsteki yolcular, bölgeye ulaşan il özel idaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Sabah gittikleri kent merkezinden köye dönerken kar yağışı sebebiyle Dönerdere ve Hanoba köyü arasında 6 yolcuyla mahsur kaldıklarını belirten minibüs sürücüsü Mehmet Koçyiğit, "Yaklaşık 4 saat boyunca yolda mahsur kaldık. Kendi imkanlarımızla çıkamayınca İl Özel İdaresinden yardım istedik. Sağolsunlar ekip geldi ve yolumuzu aça aça ilerliyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kar sebebiyle yollar kapanınca minibüsün mahsur kaldığını belirten Hanoba Köyü Muhtarı Sabri Gözalan, "İl özel idaresinden yardım istedik. Geldiler hem yolu açtılar hem de arabayı kurtarıp köyümüze kadar getirdiler. Malum Ağrı'da kar çok yağıyor ve yollar sürekli kapanıyor. Ama ekipler her gün yolları açıyorlar. Hiç mağduriyet yaşamıyoruz. Çok memnunuz çalışmalardan. Kar yağar yağmaz yollarımız açılıyor. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

'AĞRI'DA DOĞA ŞARTLARI KIŞIN ÇOK ZOR VE BİZDE SÜREKLİ MÜCADELE HALİNDEYİZ'

Yolda kalan minibüsü kurtardıktan sonra köye kadar minibüse eşlik eden iş makinesi operatörü Mustafa Çelik, şunları söyledi:

"80 araç, 91 personel ile sürekli köy yollarındayız. Ağrı'da iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Birçok köy yolumuz kapandı. Yolları açmak için sürekli çalışma halindeyiz. Bugün de yol çalışmalarında bize mahsur kalanların olduğu bilgisi geldi. Şu ana kadar köylerde hastalar için gelen iki ambulans ile bir köy minibüsünü kurtardık. Dün geceden beri yağan kar olumsuz etkiliyor hayatı. Malum Ağrı'da doğa şartları kışın çok zor ve bizde sürekli mücadele halindeyiz. Şuanda deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikteki köylerimizin yollarını açıyoruz. Ekip olarak mesai gözetmeksizin aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

YOLDA KALAN VATANDAŞLARIN YARDIMINA EKİPLER YETİŞTİ
YOLDA KALAN VATANDAŞLARIN YARDIMINA EKİPLER YETİŞTİ
YOLDA KALAN VATANDAŞLARIN YARDIMINA EKİPLER YETİŞTİ
YOLDA KALAN VATANDAŞLARIN YARDIMINA EKİPLER YETİŞTİ
YOLDA KALAN VATANDAŞLARIN YARDIMINA EKİPLER YETİŞTİ
YOLDA KALAN VATANDAŞLARIN YARDIMINA EKİPLER YETİŞTİ
YOLDA KALAN VATANDAŞLARIN YARDIMINA EKİPLER YETİŞTİ
YOLDA KALAN VATANDAŞLARIN YARDIMINA EKİPLER YETİŞTİ
YOLDA KALAN VATANDAŞLARIN YARDIMINA EKİPLER YETİŞTİ
YOLDA KALAN VATANDAŞLARIN YARDIMINA EKİPLER YETİŞTİ

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Mehmet Koçyiğit, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLDA KALAN VATANDAŞLARIN YARDIMINA EKİPLER YETİŞTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YOLDA KALAN VATANDAŞLARIN YARDIMINA EKİPLER YETİŞTİ - Son Dakika
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