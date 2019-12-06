Son Dakika Haberleri: Ağrı'da köy okullarını eş zamanlı onarmak için seferber oldular
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Ağrı'da köy okullarını eş zamanlı onarmak için seferber oldular

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, öğretmen, öğrenci ve idarecilerinden oluşan grup, organize olup eş zamanlı 15 köy okulunu tadilattan geçirdi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, öğretmen, öğrenci ve idarecilerinden oluşan grup, organize olup eş zamanlı 15 köy okulunu tadilattan geçirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Kardeş Okul Projesi" kapsamında bir araya gelen öğrenci ve eğitimciler, görev dağılımı yaparak onarımdan geçirilmesi gereken köy okulları için kolları sıvadı.

Belirlenen 15 köy okuluna eş zamanlı giden öğrenci ve öğretmenleri, hayırseverlerin desteğiyle eğitim yuvalarını boyayıp eğitim ve öğretim için hazır hale getirdi.

Öğrencilere giyim, yiyecek yardımında da bulunan gönüllü grup, sınıfları da kırtasiye ve eğitim materyalleriyle donattı.

Kömürlük, oyuncak odasına dönüştürüldü

Projenin yoğun olarak uygulandığı ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Uğrak mezrasındaki köy okulunun kömürlük olarak kullanılan sınıfı, oyuncak odasına dönüştürüldü.

Okulun ana sınıfının yeri parke ile döşendi, sınıf kurulum malzemeleri ve eğitim materyalleriyle zenginleştirilerek yenilendi. Okulun bahçesine de öğrenciler için çeşme yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle merkeze uzak köy okullarının eğitim şartlarını iyileştirdiklerini söyledi.

Eş zamanlı olarak 15 köy okulunda uygulamaya konulan projeye hayırseverlerin de destek verdiğini anlatan Yardımcı, şunları belirtti:

"Proje kapsamında, durumu iyi olan merkezdeki okullarımız, eğitim şartları yetersiz olan köy okullarına maddi, manevi her türlü yardımda bulunuyor. Durumu iyi olan okullarımız bu yardımları yaparken, kendi imkanlarını sonuna kadar harcıyor. İmkanların yetmediği anda ise köprü vazifesi görerek hayırsever iş adamları vasıtasıyla okulların eksikliklerini gidermeye çalışıyorlar. Bugün bu yardım seferberliğinin bir sonucu olarak Doğubayazıt'ın tüm okullarında kaynaşma, bütünleşme var."

Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Dicle Uçar, projenin sadece yardım yapılan okullar için değil, kendileri açısından da çok faydalı olduğunu ifade ederek, böylece kendi okulunun eğitim şartlarının ne kadar iyi olduğunun farkına vardığını belirtti.

Uğrak Mezrası İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ela Karataş da en çok okulun bahçesine yapılan çeşmeye sevindiğini anlattı.

Karataş, "Eskiden bizim çeşmemiz yoktu. Oyun oynadıktan sonra elimizi, yüzümüzü yıkayamıyorduk, su içemiyorduk. Şimdi bunların hepsini yapabileceğiz. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Ağrı'da köy okullarını eş zamanlı onarmak için seferber oldular

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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