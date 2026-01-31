Ağrı'da Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ağrı'da Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Ağrı\'da Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
31.01.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı-Kağızman yolunda yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerce kurtarıldı.

AĞRI-Kağızman kara yolunda tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, jandarma, AFAD ve Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kentte gece geç saatlerde Ağrı-Kağızman kara yolu Başkent köyüne 5 kilometre uzaklıkta yoğun tipi nedeniyle araçların mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sonrası Ağrı Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Karayolları, bölgede yoğun çalışma yürüttü. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleriyle yol açtı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Alarmlar kurun Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım
Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

10:04
Fenerbahçeli Fred’e sürpriz talip
Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip
09:39
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
09:28
Eintracht Frankfurt’un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
08:52
Fener taraftarı şokta Jhon Duran’ın yeni adresini duyurdular
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
08:14
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 10:13:37. #7.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.