Ağrı'da Muay Thai Şampiyonası Tamamlandı
Spor

Ağrı'da Muay Thai Şampiyonası Tamamlandı

Ağrı\'da Muay Thai Şampiyonası Tamamlandı
25.01.2026 15:30
Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'nın finali Ağrı'da yapıldı, madalyalar sahiplerini buldu.

Ağrı'da düzenlenen Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Muay Thai Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, nefes kesen final mücadeleleriyle tamamlandı. 22-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen organizasyonda, bölgenin en yetenekli sporcuları Türkiye Şampiyonası vizesi alabilmek için ringe çıktı.

14 İlden Yoğun Katılım

Zorlu kış şartlarına rağmen sporun birleştirici gücü Ağrı'da kendini gösterdi. Şampiyonaya Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 14 ilden yaklaşık 170 sporcu katıldı. Antrenörler, hakemler ve idarecilerle birlikte yaklaşık 250 kişilik bir kafileyi ağırlayan Ağrı, dört gün boyunca birbirinden çekişmeli maçlara ev sahipliği yaptı.

Şampiyonların Hedefi Türkiye Finalleri

Kendi sıkletlerinde altın madalya kazanan sporcular, önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda bölgelerini temsil etme hakkı kazandı.

Madalyalar Sahiplerini Buldu

Final müsabakaları sonunda gerçekleştirilen madalya töreninde dereceye giren sporculara ödülleri; Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar, Muay Thai İl Temsilcisi Yusuf Göksugüzel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri, hakemler ve antrenörler tarafından takdim edildi.

Fair-play ruhunun ön planda olduğu organizasyon, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

