Ağrı'da "Nebi'nin Ayak İzleri" Programı
1 saat önce
YÖK Üyesi ve Gaziantep İslam ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Çınaraltı Gençlik Söyleşileri Projesi kapsamında "Nebinin Ayak İzleri" temalı konferansa katıldı.
YÖK Üyesi ve Gaziantep
İslam ve Bilim Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu
, Ağrı
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Çınaraltı Gençlik Söyleşileri Projesi kapsamında "Nebinin Ayak İzleri" temalı konferansa katıldı. İbrahim Çeçen
Üniversitesi Osmanlı Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisi ile başladı. YÖK Üyesi ve Gaziantep İslam ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin hayatında yaşadığı önemli konuları anlattı. Burada Peygamber Efendimizin güzel ahlakı üzerine konuşma yapan Prof. Dr. Hatipoğlu gençlere nasihatlerde bulundu. Program sonunda Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cihan Demir ve İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut tarafından Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na hediye takdim edildi.
Düzenlenen programa, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cihan Demir, yurt öğrencileri ve aileler katıldı. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:47 Kaynak: İHA
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