Son Dakika Haberleri: Ağrı'da öğrencilere yönelik ara tatil etkinlikleri başladı
Son Dakika Güncel Ağrı'da öğrencilere yönelik ara tatil etkinlikleri başladı - Son Dakika

Ağrı'da öğrencilere yönelik ara tatil etkinlikleri başladı

6 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik başlatılan ara tatil etkinlikleri kapsamında, öğrenciler çeşitli etkinliklerle keyifli dakikalar geçiriyor.

Ağrı'da öğrencilere yönelik ara tatil etkinlikleri başladı, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik başlatılan ara tatil etkinlikleri kapsamında, öğrenciler çeşitli etkinliklerle keyifli dakikalar geçiriyor.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencilere yönelik il genelinde başlatılan ara tatil etkinlikleri kapsamında, öğretmenler eşliğinde öğrenciler oynadığı çeşitli oyunlarla gönüllerince eğleniyor. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler; sporla, sanatla, doğayla, kültürle keyifli dakikalar geçiriyor. Kentte öğrencilere yönelik baleyle tanışıyorum, taş ve ahşap boyama atölyesi, speaking club, sanal müzede devri-i alem, Quilling atölyesi, resim atölyesi, kültür günlükleri, üreten eller dönüştürüyor, geleneksel oyunlar atölyesi, akıl ve zeka oyunları atölyesi, hızlı okuma teknikleri, masa tenisi turnuvası, dart turnuvası, bocce turnuvası, üniversitemi geziyorum, huzur evi gezisi, sevgi evi ziyaret, çevre temizliği, TRT Park at çiftliği gezisi, kitap okuma etkinliği, kodla okul öncesi, kodla ilkokul, kodla ortaokul ve kodla lise etkinlikleri yapılıyor. Etkinlikler kapsamında Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi müzik ekibi tarafından bugün ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik konser verilecek. - AĞRI

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da bir kadın, oyun konsollarının olduğu bölümde idrarını yaptı
Dünyaca ünlü otomobil markalarına makine üretiyor Kız öğrencisinin etek altı görüntülerini çeken öğretmen, kameralar tarafından yakalandı TÜM-İŞ, zihinsel engelli öğrenciyi darp eden öğretmeni savundu: Gayet normal

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 20:09:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da öğrencilere yönelik ara tatil etkinlikleri başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]