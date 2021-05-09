Son dakika haberleri! Ağrı'da polis yavru köpekleri sütle besledi - Son Dakika

Ağrı'da polis yavru köpekleri sütle besledi

AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği kontrol noktasında görev yapan polis, yiyecek bulmakta zorluk çeken 2 yavru köpeği sütle besledi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği kontrol noktasında görev yapan polis, tam kapanma sürecinde sokakta yiyecek bulmakta zorluk çeken 2 yavru köpeği tespit etti. 2 yavru köpeği polis noktasına getiren polis, yavru köpekleri aldığı sütle besledi. Polis noktasında yavru köpeklere yuva yapan polisler, yavru köpeklerin tüm masraflarını üstlendi. İl Emniyet Müdürlüğü, polisin yavru köpekleri beslediği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Tam kapanma sürecinde sokakta yiyecek bulmakta zorluk çeken can dostlarımızı da unutmadık. Onlar bize emanet"denildi. İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, yavru köpekleri sahiplenen ve besleyen polisleri tebrik etti.