Ağrı'da üretimi yaygınlaşan ayçiçeği bölge ekonomisine katkı sunuyor - Son Dakika

Ağrı'da üretimi yaygınlaşan ayçiçeği bölge ekonomisine katkı sunuyor

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Ağrı'da, 21 bin dekar alanda yetiştirilen ayçiçekleri ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Ağrı'da, 21 bin dekar alanda yetiştirilen ayçiçekleri ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Hayvan varlığı bakımından ülkenin önde gelen illerinden olan ve son yıllarda devlet destekli projelerle üretiminin arttığı kentteki tarlalarda ayçiçeği hasadı devam ediyor.

Mevsimlik işçilerin yanı sıra yöre halkı da sarıya bürünen tarlalarda yevmiye usulü çalışarak biçerdöver desteğiyle hasat yapıyor.

Sabahın erken saatlerinde hasadına başlanan ve biçerdöverlere atılarak öğütülen ayçiçekleri, daha sonra güneşte kurutuluyor.

"Kentte ayçiçeği ekim alanı genişledi"

Ağrı Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, AA muhabirine, kentte 3,5 milyonluk dekar alanda bitkisel üretim yaptıklarını söyledi.

Kentte 17 bitkisel ürünün yetiştiğini ve ayçiçeğinin de bunlardan biri olduğunu ifade eden Engin, şöyle konuştu:

"İlimizde özellikle son yıllarda ayçiçek ekim alanı genişledi. 21 bin hektar alanda ayçiçeği ekim alanımız var. Bunun çok az kısmı çerezlik olarak ekiliyor ama ağırlıklı ekim yağlık ayçiçeğidir. Müdürlük olarak yoğun bir şekilde bitkisel üretimin çeşitliliğini artırmaya çalışıyoruz. Ayçiçeği de çiftçilerimizin yoğun olarak tercih ettiği bir üründür. Çiftçilerimizin ürettiği bütün bitkisel ürünlere desteğimiz var. Batı Trakya ayçiçeği üretiminin merkezidir. İlimiz Batı Trakya ile kıyaslanacak durumda değil ama ilimiz ve bölge illerinde bitkisel üretim anlamında bir artış var. Ayçiçeği de bu ürünlerden birisidir."

Engin, verilen desteklerle ayçiçek üretiminin kentte giderek yaygınlaşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ağrı'da üretimi yaygınlaşan ayçiçeği bölge ekonomisine katkı sunuyor
Ağrı'da üretimi yaygınlaşan ayçiçeği bölge ekonomisine katkı sunuyor
Ağrı'da üretimi yaygınlaşan ayçiçeği bölge ekonomisine katkı sunuyor
Ağrı'da üretimi yaygınlaşan ayçiçeği bölge ekonomisine katkı sunuyor

Tarım, Hasat, Ekim, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ağrı'da üretimi yaygınlaşan ayçiçeği bölge ekonomisine katkı sunuyor - Son Dakika Ekonomi

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