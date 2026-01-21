Ağrı\'da Vali Bozkurt\'tan Kamu Hizmetleri İncelemesi

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, il genelinde yürütülen kamu hizmetleri, sosyal projeler, güvenlik ve sınır kapılarındaki çalışmalara ilişkin bir dizi toplantı ve ziyaret gerçekleştirdi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında düzenlenen Mülki İdare Amirleri Değerlendirme Toplantısı'nda, kent genelinde sürdürülen kamu hizmetleri, kurumlar arası koordinasyon, vatandaş memnuniyeti ve sahadaki uygulamalar ele alındı. Toplantıda önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası değerlendirilirken, Vali Bozkurt kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

Vali Bozkurt, Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan ile birlikte, Valilik koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında projeden faydalanan çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Vali Bozkurt, çocukların eğitim hayatlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak ailelerle yakından ilgilendi.

Olumsuz hava şartları ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü kentte trafik güvenliğine de dikkat çeken Vali Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ile birlikte uygulama noktalarını ziyaret etti. Denetimler sırasında sürücülere trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Vali Bozkurt, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında brifing aldı. Ziyaretlerde, il genelinde huzur ve kamu düzeninin devamlılığı için yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Öte yandan Vali Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ile birlikte Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Tır nizamiye giriş noktasından başlayarak tır, binek araç ve yaya giriş-çıkış noktalarındaki işlemleri yerinde inceleyen Vali Bozkurt, ilgililerden bilgi aldı ve personele görevlerinin önemine dikkat çekti. Hudut hattında görev yapan jandarma komando ve gümrük muhafaza personelini de ziyaret eden Vali Bozkurt, alınan güvenlik tedbirlerini inceledi. Program kapsamında Gürbulak Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amirliği hizmet binasında Doğubayazıt Kaymakamı ve Gürbulak Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Murat Ekinci'yi ziyaret eden Vali Bozkurt, yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. - AĞRI