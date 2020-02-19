Ağrı'da yolu kapanan köydeki hasta 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan akciğer hastası, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye götürüldü.

İlçeye 33 kilometre mesafedeki Subeşiği köyünün Kümeevler kırsalında rahatsızlanan 66 yaşındaki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastası (KOAH) hastası Keleş Kaya'yı hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ve İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolu 3 saatlik çalışma sonucu açarak Kaya'nın evine ulaştı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan Keleş Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanın oğlu Mehmet Emin Kaya, AA muhabirine, köy yolunun kapalı olması nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerine ulaştıklarını belirterek, "Babam KOAH hastası olduğu için sürekli rahatsızlanıyor ve hastaneye gitmek zorunda kalıyor. Allah razı olsun, özel idare ekipleri iş makinesiyle bölgeye gelip 3 saatlik çalışmayla yolumuzu açtı." diye konuştu.

Kaya, gayretlerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.