Ağrı Dağı\'nda Kar Manzarası

Ağrı Dağı'nda etkili olan yağış nedeniyle kar altında kalan köyler, dronla görüntülendi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın kuzey eteklerindeki köyler de kar altında kaldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecenin altına düştüğü bölgedeki köyler, dronla görüntülendi.