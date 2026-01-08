Ağrı Dağı'nda etkili olan yağış nedeniyle kar altında kalan köyler, dronla görüntülendi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın kuzey eteklerindeki köyler de kar altında kaldı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecenin altına düştüğü bölgedeki köyler, dronla görüntülendi.
Ağrı Dağı'nda Kar Manzarası
